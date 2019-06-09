سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 10:40 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس: مصر مهتمة بأفريقيا وأسسنا ايبراشية جديدة هناك

الأحد، 09 يونيو 2019 10:12 ص
البابا تواضروس: مصر مهتمة بأفريقيا وأسسنا ايبراشية جديدة هناك البابا تواضروس خلال رسامة أساقفة جدد بالكاتدرائية
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصف البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، طقس رسامة (تعيين) أساقفة جدد بالطقس المفرح مضيفًا: لأنها رتبة جليلة وسامية وهى أعلى السلم الكهنوتى فى كنيستنا
 
وعن الخدمة فى افريقيا قال البابا فى عظة القداس الذى صلاه اليوم بالكاتدرائية: الانبا انطونيوس مرقس ترقى مطرانا في جنوب افريقيا وتصبح ايبراشية جديدة رغم أن الخدمة فيها بدأت منذ عشرات السنوات، وكما اشرت لاهتمام مصر بأفريقيا كبير في هذا العام نظرا لترأسنا الاتحاد الأفريقي
 
وتابع البابا تواضروس: في جبل اخميم دير عامر أتمنى أن تنجح فيه الحياة الرهبانية وأن تسير على سيرة الآباء الرسل، فالرهبنة ليست مباني ونظام بل حياة كاملة وأتمنى أن تنمو الحياة الرهبانية هناك
 
واستكمل البابا: وفى منفلوظ تم تكليف انبا ثاؤفيلوس اسقفًا على هذه الايبراشية القديمة ونتمنى أن تنمو روحيًا، أما الانبا ايلاريون اسقف البحر الأحمر فهي ايبراشية ذات طبيعة خاصة وتحتاج خدمة مكثفة فى شمالها وجنوبها ، الانبا بولس اسقفا على ايبراشية جديدة فى شرق كندا باوتوا ومونتريال ليصبح مسئولا عن العمل الرعوى ونقل تقاليد الكنسية وهناك الانبا مينا فى غرب كندا بينما الاسقف الجديد فى شرق كندا
 
وشبه البابا تواضروس إقامة الأساقفة بخيط حبات السبحة، فالأسقف المبارك هو الخيط الذي يجمع تلك الحبات
 
 
 
 

 

 


تواضروس

اساقفة جدد

الانبا انطونيوس مرقس

الكاتدرائية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. البابا تواضروس يترأس قداس رسامة أساقفة جدد بالكاتدرائية

الأحد، 09 يونيو 2019 09:35 ص

البابا تواضروس يؤسس إيبراشية جديدة للخدمة الكنسية بجنوب أفريقيا

الأحد، 09 يونيو 2019 09:00 ص

أجراس الكاتدرائية تدق معلنة بدء قداس عيد العنصرة برئاسة البابا تواضروس

الأحد، 09 يونيو 2019 08:03 ص

المجمع المقدس يدرس الاحتفال بعيد الميلاد 25 ديسمبر بكنائس المهجر.. دراسة للأنبا ديسقورس على مكتب البابا تواضروس: المسيح ولد فى 25 ديسمبر وليس 7 يناير.. والأنبا رافائيل: لن نغير تقويمنا الذى تسلمناه من أجدادنا

الأحد، 09 يونيو 2019 02:00 ص

أجراس الكاتدرائية تدق لتبدأ صلوات عشية تعيين أساقفة جدد برئاسة البابا تواضروس

السبت، 08 يونيو 2019 07:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

أجراس الكاتدرائية تدق معلنة بدء قداس عيد العنصرة برئاسة البابا تواضروس

أجراس الكاتدرائية تدق معلنة بدء قداس عيد العنصرة برئاسة البابا تواضروس

البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

لو مش بتدخن.. اعرف سبب الكحة اللى بتجيلك عند الاستيقاظ صباحا

لو مش بتدخن.. اعرف سبب الكحة اللى بتجيلك عند الاستيقاظ صباحا

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

ادعم محمد صلاح فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

"جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة