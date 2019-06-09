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الإنقاذ النهرى بالقليوبية تنتشل جثة استورجى غارقا بالنيل بالقناطر الخيرية

الأحد، 09 يونيو 2019 12:53 م
الإنقاذ النهرى بالقليوبية تنتشل جثة استورجى غارقا بالنيل بالقناطر الخيرية انتشال جثه - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، جثة استورجى غارقا بمياه نهر النيل بالقناطر الخيرية، أثناء استحمامه جرفه التيار، وتوفى غرقا، تحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطارا من المقدم مروان الحسينى، رئيس مركز شرطة القناطر الخيرية من الأهالى، بوجود جثة غريق بمياه نهر النيل خلف موقف المناشى، دائرة المركز.

على الفور، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، يرافقهم قوات الإنقاذ النهرى، تم انتشال الجثة بالفحص تبين أن الجثة لذكر مجهول الهوية يبلغ من العمر حوالى 18 عام قمحى البشرة طوله حوالى 170 سم يرتدى ملابس داخلية حمراء اللون، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، ولم يعثر بحوزته على ما يفيد فى تحديد شخصيته، ولم يتعرف عليه أحد من أهالى المنطقة، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النيل بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وفى وقت لاحق، حضر لديوان المركز " ا .ا .و " 43 سنة، عامل ومقيم طنان، دائرة مركز قليوب، وقرر بتعرفه على الجثة، وأنها لنجل شقيقته المدعو" ا ر. ف"  17سنة ستورجى ومقيم ذات الناحية، وأضاف أنه أثناء قيام نجل شقيقته بالاستحمام بمياه نهر النيل جرفه التيار وتوفى غرقاً، ولم يشتبه فى وفاته جنائياً كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 6182 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2019م، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

 

 

 

 

 


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