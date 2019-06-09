الأوقاف: 99 موفدا إلى 66 دولة تفوقوا فى إحياء ليالى شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن نجاح موفديها وعددهم 99 موفدا فى إحياء ليالى شهر رمضان بـ66 دولة، والتفوق فى المهمة.

وأعلنت الوزارة عن أسماء الدعاة الموفدين رسميا، كما تتأهب لبعثة الحج المقبلة وتأهيل الدعاة والواعظات المرافقين للبعثة.



1. محمد طه رمضان رمضان - إمام وخطيب أمريكا - إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

2. محمد منصور محمد هبالة - إمام وخطيب بوركينا فاسو - إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

3. الحسن علي محمد محمد - إمام وخطيب رومانيا - إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

4. محمد على مصطفى أحمد إمام وخطيب أمريكا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

5. محمد عبد العاطي عبدالرحمن إمام وخطيب فرنسا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

6. عمرو يحيى سعد محمود الشماع إمام وخطيب أمريكا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

7. أحمد حامد حسن على اسكندر إمام وخطيب موريشيوس إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

8. ابراهيم فؤاد كامل عرابي إمام وخطيب بوركينا فاسو إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

9. محمد أحمد فضل حسن إمام وخطيب أيرلندا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

10. على صابر عبد الباري الشيخ على إمام وخطيب أسبانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

11. محمد أحمد شحاته حبيب إمام وخطيب أسبانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

12. محمد عبدالستار عبد الرحمن البرى إمام وخطيب أسبانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

13. محمد محمد صدقي عبد الكريم إمام وخطيب أسبانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

14. خالد أبو القاسم عطية عبد المجيد إمام وخطيب صربيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

15. طه على طه محمد عبدالجليل إمام وخطيب البحرين إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

16. محمد حمدى حفيظ نجاتى إمام وخطيب البحرين إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

17. أيمن محمد فتح الله البرعى إمام وخطيب كندا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

18. مصطفى رشاد رشدى السيد إمام وخطيب أمريكا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

19. رمضان عبد الفتاح عطيه رصد إمام وخطيب بلجيكا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

20. على السيد على عبدالعاطى إمام وخطيب أسبانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

21. يحيى إسماعيل فتح الله عرفه إمام وخطيب أمريكا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

22. عقيل محمد عقيل أحمد إمام وخطيب أسبانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

23. عبدالحميد عبدالرحيم عبدالحميد إمام وخطيب أسبانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

24. خالد أبو العز أبو اليزيد سرحان إمام وخطيب أيرلندا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

25. عبد الغني محمد علي عبد الجليل إمام وخطيب أسبانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

26. أحمد بكري جابر عبد الفضيل إمام وخطيب أسبانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

27. عبد الفتاح فاروق إبراهيم حمودة إمام وخطيب سويسرا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

28. علي عبد الرحيم توفيق إمام وخطيب كندا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

29. إبراهيم مسعد عبد الحميد بلتاجي إمام وخطيب كندا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

30. أبو بكر سليمان سليمان محمد إمام وخطيب النمسا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

31. خالد إبراهيم محمد إبراهيم إمام وخطيب كندا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

32. كمال محمد على سيف إمام وخطيب البرازيل إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

33. د / طارق عبد الحميد عبد الرؤوف مدير عام العلاقات الخارجية أمريكا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

34. أحمد شرف الدين أحمد شرف الدين إمام وخطيب البرازيل إحياء ليالى شهر رمضان المبارك

35. ابراهيم محمد ابراهيم خليفة إمام وخطيب ألمانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

36. عبد الرحمن نصر أحمد نصار إمام وخطيب استراليا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

37. عيد على خليفة حسن إمام وخطيب البرازيل إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

38. عاصم محمد عبد العزيز التلينى إمام وخطيب أسبانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

39. حسن مصباح محمد العزونى إمام وخطيب اسبانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

40. جلال فتحى عبد السلام إمام وخطيب أسبانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

41. فوزى على عبد الجواد فراج إمام وخطيب سويسرا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

42. أحمد سيد احمد عبد الحكيم شبانه قارئ كندا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

43. محمود عبد الباسط محمد قارئ كندا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

44. احمد السيد صديق غريب قارئ أمريكا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

45. محمد محمد محى الدين ابراهيم قارئ استراليا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

46. محمد حسين سعد ابراهيم سعد قارئ أمريكا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

47. كامل محمد جاب الله السيد قارئ أمريكا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

48. عزت السيد محمد على راشد قارئ أمريكا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

49. شريف عبدالمنعم عبدالسميع قارئ صربيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

50. احمد عبدالفتاح خليل عامر قارئ صربيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

51. رزق رجب عبدالموجود عبدالحافظ قارئ السويد إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

52. حلمي أحمد عبدالفتاح العربي قارئ فنزويلا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

53. رجب دسوقى محمد محمد قارئ فنزويلا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

54. رامى رأفت عباس تاج الدين قارئ فنزويلا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

55. عبدالحميد ابراهيم عبدالحميد قارئ استراليا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

56. ابوالخير محمد عبدالمنعم موسى قارئ استراليا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

57. مسعد سيد عبدالوهاب روبى قارئ استراليا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

58. يوسف السيد محمود ندا قارئ استراليا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

59. عبدالله السيد إبراهيم السيد قارئ فرنسا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

60. محمود محمد عبد السلام عبد الله قارئ بلغاريا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

61. رمضان عبد المتجلى محمد الباز قارئ الأرجنتين إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

62. مسعد عثمان سيد احمد محمد قارئ صربيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

63. محمد نعيم محمد ابراهيم قارئ صربيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

64. عبدالله راغب ابراهيم ابوحليقة قارئ الهند إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

65. أحمد محمود عوده عثمان قارئ الهند إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

66. الحسيني السيد حسن عيد غالي قارئ البحرين إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

67. محمد عبد الغنى محمد دياب حنفى قارئ البحرين إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

68. احمد ابراهيم أحمد قارئ استراليا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

69. على السيد كامل عبدالعال قارئ استراليا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

70. ربيع أحمد أحمد عثمان قارئ بريطانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

71. أحمد فرج الله محمود الشاذلى قارئ بريطانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

72. محمد مصطفي محمد على على قارئ سنغافورة إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

73. أحمد فهيم إبراهيم الغرباوى قارئ كندا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

74. بركات محمد أحمد جاد قارئ كندا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

75. محمود أحمد محمد إبراهيم قارئ ألمانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

76. محمد المهدى نجاتى طه إسماعيل قارئ كندا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

77. الحسينى على محمد أنس قارئ كندا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

78. رمضان عبدالله موسى محمد قارئ كندا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

79. ابراهيم راشد محمد إسماعيل قارئ اسبانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

80. عزت محمود صبري عوض رزق قارئ كندا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

81. سعيد مصطفى على طه قارئ النمسا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

82. محمد أحمد حسن منجود قارئ البرازيل إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

83. أحمد محمد محمود محمد قارئ البرازيل إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

84. إبراهيم السيد إبراهيم المتولي قارئ سنغافورة إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

85. مشهور إبراهيم إبراهيم عبدالقادر قارئ موريشيوس إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

86. عبد الشافي مشحوت عبد الشافي قارئ بلجيكا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

87. عبد الرحمن فرج حافظ برعي بدوى قارئ أمريكا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

88. عبد الله محمد السيد أحمد قارئ بريطانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

89. ممدوح علي إبراهيم إبراهيم قارئ بريطانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

90. يسري عبد الفتاح أحمد الديب قارئ بريطانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

91. فتحي عبدالمنعم عبدالسميع قارئ بريطانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

92. محمد حمدي أحمد خليل الصباغ قارئ بريطانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

93. محمود عبدالمجيد محمود قارئ بريطانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

94. أيمن أحمد حسن أبو علام قارئ بريطانيا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

95. زين العابدين سعد محمود قارئ كندا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

96. محمد اسماعيل نور الدين عطية قارئ بلغاريا إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

97. محمد محمد جمعة يوسف إمام وخطيب قبرص إحياء ليالي شهر رمضان المبارك

98. كمال عبد المعطى عبد الواحد إمام وخطيب تنزانيا إحياء ليالي شهر رمضان والعمل بالمركز الإسلامي المصري / دار السلام – تنزانيا ( إيفاد دائم )

99. عبد الشافي حسانين عبد الشافي إمام وخطيب كينيا إحياء ليالي شهر رمضان والعمل بالجمعية الإسلامية بكينيا ( إيفاد دائم ).