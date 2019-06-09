سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 05:14 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

الأنيميا والصداع ميكس متعب..تعرف على الأسباب

الأحد، 09 يونيو 2019 05:00 ص
الأنيميا والصداع ميكس متعب..تعرف على الأسباب الصداع - ارشيفية
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

الأنيميا هى حاله صحية منتشرة عند الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال والسيدات تحدث عندما يكون عدد خلايا الدم الحمراء المنتشرة في مجرى الدم أقل من المعتاد.

وخلايا الدم الحمراء تحمل الأكسجين من الرئتين إلى الأعضاء الأخرى إذا كنت تعاني من فقر الدم ، فقد تتلقى أعضاءك كمية أقل من الأكسجين و عندما يحصل المخ على كمية أقل من الأكسجين عن المعتاد قيؤدى للإصابة بالصداع،حسبما ذكر موقع "healthline".

ما هي أنواع الانيميا التي يمكن أن تسبب الصداع
 

فقر الدم بسبب نقص الحديد
 

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد (IDA) يمكن أن يتسبب في حصول المخ على كمية أقل من الأكسجين مما يحتاجه للعمل على النحو الأمثل، مما يؤدي إلى صداع أساسي.

ارتبطت المؤسسة الدولية للتنمية أيضًا بالصداع النصفي خاصةً لدى النساء اللائي يعانين من الحيض.

فقر الدم بسبب نقص الفيتامينات
 

مثل نقص الحديد، يمكن أن تسبب انخفاض مستويات بعض الفيتامينات، مثل B-12 والفولات فقر الدم هذه الأنواع من فقر الدم تؤدي أيضًا إلى انخفاض مستويات الأكسجين في المخ مما قد يسبب الصداع الأساسي.

فقر الدم المنجلي وثلاسيميا

 

1280652

فقر الدم المنجلي وثلاسيميا هي أنواع من فقر الدم وفيه تكون خلايا الدم الحمراء أكثر صلابة وتشكل جلطات أو لتشكيل شكل غير طبيعي هذه الظروف يمكن أن تؤدي أيضا إلى الصداع.

ما هي أنواع الصداع التي يمكن أن تسببها الأنيميا

الصداع الأساسي

هذا هو نوع الصداع الذي يصاب به معظم الناس من وقت لآخر مجموعة متنوعة من العوامل يمكن أن تسبب هذه الصداع  بما في ذلك انخفاض مستويات الأوكسجين في المخ.

نوبات الصداع النصفي

يتنوع ألم الصداع النصفي لكن غالبًا ما يوصف بأنه إحساس بالخفقان على جانب واحد من الرأس.تحدث نوبات الصداع النصفي بانتظام وقد يكون لها أعراض مرتبطة مثل التغيرات في الرؤية أو الحساسية للضوء أو الصوت غالبا ما تكون شديدة وطويلة الأمد.


الصداع

الانيميا

الانيميا المصاحبة للصداع

اعراض الانيميا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مبييت "جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

مبييت "جراجوس" بقنا.. حكاية قرية رسمت اسمها بـ"الخزف" عالميا.. صور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

ظهور مميز للحيتان القاتلة على سطح المياه.. شوف الصور

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

يخلق من الشبه أربعين.. شاهد شبيهة ميلانيا ترامب وفى أزياء متماثلة

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

1.3 مليون موظف بالقطاعين العام والخاص.. 25% منهم أميين ومؤهلات أقل من المتوسط

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

فيديو.. كليب "ناسينى ليه" لتامر حسنى يقترب من 50 مليون مشاهدة

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

ظهور أنيق للعائلة الملكية الدنماركية فى حفل عيد ميلاد الأمير يواكيم.. صور

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

بلاش تتعب نفسك بالسهر.. أمراض هتجيلك لو منمتش كويس

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

التأمين الصحى: الرعاية الطبية بالمدارس لطلاب امتحانات الثانوية بالمجان

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

قتل 60 امرأة ويعترف بـ90 فى 14 ولاية.. اعرف قصة السفاح الأمريكى العجوز

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

أرملة الشهيد أحمد المنسى: ترك لنا إرثا من الفخر.. وعلينا الوقوف خلف قواتنا المسلحة

ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات

ديكتاتورية أردوغان عرض متواصل.. تركيا تعزل 13 عضوا فى لجنة الانتخابات

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

كيف تدخل المال القطرى فى نشر مقالات تحريضية للإخوان فى الصحف الغربية؟.. الدوحة مولت شراء مساحات بعدد من المنابر الأجنبية للسماح لقيادات الجماعة ببث تحريضهم.. وخبراء: يخدمون مصالح "الحمدين" بطريقة غير مباشرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة