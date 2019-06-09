الأنيميا والصداع ميكس متعب..تعرف على الأسباب

كتبت هند عادل

الأنيميا هى حاله صحية منتشرة عند الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال والسيدات تحدث عندما يكون عدد خلايا الدم الحمراء المنتشرة في مجرى الدم أقل من المعتاد.

وخلايا الدم الحمراء تحمل الأكسجين من الرئتين إلى الأعضاء الأخرى إذا كنت تعاني من فقر الدم ، فقد تتلقى أعضاءك كمية أقل من الأكسجين و عندما يحصل المخ على كمية أقل من الأكسجين عن المعتاد قيؤدى للإصابة بالصداع،حسبما ذكر موقع "healthline".

ما هي أنواع الانيميا التي يمكن أن تسبب الصداع



فقر الدم بسبب نقص الحديد



فقر الدم الناجم عن نقص الحديد (IDA) يمكن أن يتسبب في حصول المخ على كمية أقل من الأكسجين مما يحتاجه للعمل على النحو الأمثل، مما يؤدي إلى صداع أساسي.

ارتبطت المؤسسة الدولية للتنمية أيضًا بالصداع النصفي خاصةً لدى النساء اللائي يعانين من الحيض.

فقر الدم بسبب نقص الفيتامينات



مثل نقص الحديد، يمكن أن تسبب انخفاض مستويات بعض الفيتامينات، مثل B-12 والفولات فقر الدم هذه الأنواع من فقر الدم تؤدي أيضًا إلى انخفاض مستويات الأكسجين في المخ مما قد يسبب الصداع الأساسي.

فقر الدم المنجلي وثلاسيميا

فقر الدم المنجلي وثلاسيميا هي أنواع من فقر الدم وفيه تكون خلايا الدم الحمراء أكثر صلابة وتشكل جلطات أو لتشكيل شكل غير طبيعي هذه الظروف يمكن أن تؤدي أيضا إلى الصداع.

ما هي أنواع الصداع التي يمكن أن تسببها الأنيميا

الصداع الأساسي

هذا هو نوع الصداع الذي يصاب به معظم الناس من وقت لآخر مجموعة متنوعة من العوامل يمكن أن تسبب هذه الصداع بما في ذلك انخفاض مستويات الأوكسجين في المخ.

نوبات الصداع النصفي

يتنوع ألم الصداع النصفي لكن غالبًا ما يوصف بأنه إحساس بالخفقان على جانب واحد من الرأس.تحدث نوبات الصداع النصفي بانتظام وقد يكون لها أعراض مرتبطة مثل التغيرات في الرؤية أو الحساسية للضوء أو الصوت غالبا ما تكون شديدة وطويلة الأمد.