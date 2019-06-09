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"الآفات الزراعية": الاستعانة بمطبقى المبيدات لضبط المحظور ومجهول المصدر

الأحد، 09 يونيو 2019 01:00 ص
"الآفات الزراعية": الاستعانة بمطبقى المبيدات لضبط المحظور ومجهول المصدر الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية
كتب عز النوبى

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قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، إن هناك حملات مكثفة على اسواق ومنافذ بيع وتداول المبيدات لضبط المغشوش ومجهول المصدر وغير المسجل لضبط سوق المبيدات وحفاظ على البيئة والصحة العامة والإنتاج الزراعى.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه من ضمن السيطرة على المبيدات المغشوشة ومجهول المصدر استكمال البرنامج القومى لمطبقى المبيدات لقضاء على الرش العشوائى والتعرف على المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر، لإنتاج منتجات زراعية خالية من المتبقيات تضمن الحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأكد "عبد المجيد" أن الهدف أيضا من برنامج مطبقى المبيدات  توجيه العاملين برش المبيدات بشكل صحيح وآمن على الصحة والبيئة، وتوفير فرص عمل لنشاط لم يكن موجودا بالسابق، لافتا إلى أن إدارة المبيدات بشكل صحيح استوجبت وقف غير المؤهلين للتطبيق بشكل صحيح وتجريم رش المبيدات بدون شهادة مزاولة المهنة.

وأوضح "عبد المجيد"، أن تنفيذ برنامج مطبقى الاستخدام الآمن للمبيدات ينفذ تباعا فى مختلف المحافظات يهدف إلى الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلاً عن ترشيد استخدام المبيدات بما ينعكس على زيادة الإنتاجية وزيادة الصادرات لدول العالم المختلفة، مشيرا إلى أن مصر لديها ميزة نسبية فى إدارة منظومة تداول المبيدات، واعتمادا على النظم الحديثة فى الإدارة لدرء المخاطر، وإنتاج محاصيل ومنتجات زراعية آمنة لا تشكل تهديدا للصحة العامة أو البيئة.

 


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الانتاج الزراعى

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