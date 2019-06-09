اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

كتبت فاطمة ياسر

الرياضة لها دور كبير فى الحفاظ على الصحة بشكل جيد، فهى تعمل على تنشيط خلايا المخ والجسم، كما أنها تقوى عضلات الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على فوائد الرياضة على الجسم، وفقا لموقع "healthline".

تساهم ممارسة التمارين الرياضة يوميا بشكل كبير فى الحد من الإصابة بمرض السكر، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات الطبية الحديثة أن هناك علاقة قوية بين ممارسة الرياضة والحد من الإصابة بمرض السكر.

تعمل الرياضة على شد الجسم لذا ينصح الأشخاص الذين يرغبون فى التخلص من الوزن الزائد بضرورة ممارسة الرياضة بشكل دائم، لأنها تعمل على شده بشكل قوى وملحوظ.



أهمية الرياضة للجسم

الرياضة لها دور كبير فى تقوية عضلة القلب، والحد من التعرض للإصابة بأى مشاكل صحية بها، لذا إذا كان هناك تاريخ وراثى فى العائلة للإصابة بأمراض القلب يجب عليك ممارسة الرياضة بشكل مستمر.

تقوية عضلات وصحة عظام الجسم، فهذا يعد من أبرز وأهم فوائد ممارسة الرياضة بشكل دائم، لذا عليك تقوية عضلات الجسم بممارسة الرياضة.