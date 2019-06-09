اعترافات عاطل الأميرية: "الشيطان زين لى المال الحرام فتاجرت فى الحشيش"

كتب عبد الله محمود

"زين الشيطان لى المكسب الحرام ولم أفق إلا مقبوضا على"، بهذه الكلمات اعترف "علاء.م" 29 سنة عاطل، فى تحقيقات النيابة العامة، بتورطه فى جلب وتوزيع المواد المخدرة " الحشيش"بالأميرية، قاصدا تحقيق أرباح غير مشروعة لفشله فى العثور على وظيفة تدر عليه دخلا كبيرا.

وقال المتهم إنه فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه وبحوزته كيلو حشيش، و400 قرص " ترامادول"، واقتادوه للقسم.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة فى القبض على "علاء.م" 29 سنة عاطل، مقيم بمنطقة الكابلات، وبحوزته كيلو حشيش، و400 قرص " ترامادول"، قبل توزيعها فى منطقة الأميرية، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه في قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة فتحرر له المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.