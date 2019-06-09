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اعترافات عاطل الأميرية: "الشيطان زين لى المال الحرام فتاجرت فى الحشيش"

الأحد، 09 يونيو 2019 06:00 ص
اعترافات عاطل الأميرية: "الشيطان زين لى المال الحرام فتاجرت فى الحشيش" حشيش-أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"زين الشيطان لى المكسب الحرام ولم أفق إلا مقبوضا على"، بهذه الكلمات اعترف "علاء.م" 29 سنة عاطل، فى تحقيقات النيابة العامة، بتورطه فى جلب وتوزيع المواد المخدرة " الحشيش"بالأميرية، قاصدا تحقيق أرباح غير مشروعة لفشله فى العثور على وظيفة تدر عليه دخلا كبيرا.

وقال المتهم إنه فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه وبحوزته كيلو حشيش، و400 قرص " ترامادول"، واقتادوه للقسم.

بدأت القضية بنجاح رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة بالقاهرة فى القبض على "علاء.م" 29 سنة عاطل، مقيم بمنطقة الكابلات، وبحوزته كيلو حشيش، و400 قرص " ترامادول"، قبل توزيعها فى منطقة الأميرية، وأكدت المعلومات سابقة اتهامه في قضايا حيازة واتجار بالمواد المخدرة فتحرر له المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، أمرت بحبسه  4 أيام على ذمة التحقيق.


اعترافات المتهم

تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

قسم الأميرية

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