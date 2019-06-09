اصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بزراعى البحيرة

تلقى اللواء مجدي القمرى ، مدير أمن البحيرة قد تلقى اخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية ، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة كفر الدوار بوقوع حادث تصادم بطريق القاهرة الاسكندرية الزراعى بدائرةمركز كفرالدوار ، وأسفرالحادث عن إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات مختلفة وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لاحالته للنيابة العامة للتحقيق .