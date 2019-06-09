اصابة سائق فى حادث انقلاب سيارة نقل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب سائق في حادث انقلاب سيارة نقل بمقطورة، محملة بـ66 طن سماد سوبر فوسفات من شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، بطريق القاهرة/الفيوم الصحراوي، أمام متحف كرانيس في اتجاه القاهرة



وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة وإصابة سائقها، بطريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، بالكيلو 72 أمام متحف كرانيس في اتجاه القاهرة.



وانتقلت مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب السيارة رقم ط د ي 8923 بالمقطورة رقم 51187 نقل الغربية، تابعة لشركة فيبكو تيران للنقل ومقرها محافظة دمياط، قيادة "رياض.ج" (50 سنة-سائق)، ومقيم بالغربية، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، ومحملة بـ66 طن سماد سوبر فوسفات من شركة النصر للكيماويات الوسيطة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ومتجهة لميناء دمياط البحري، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، نتيجة مطب هوائي بالطريق، مما أدى إلى انقلاب السيارة والمقطورة بحمولتها على جانب الطريق بالمنطقة الصحراوية دون إعاقة لحركة السير بالطريق.



كما تم نقل قائد السيارة المصاب لمستشفى الفيوم العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة وظروف حدوثها وملابساتها.



حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 8982 لسنة 2019م جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.





