اصابة ربة منزل بطلق نارى أثناء عبث زوجها بسلاحه بالإسكندرية

الاسكندرية - أسماء على بدر

أصيبت ربة منزل بطلق نارى، و ذلك اسفل الظهر،وذلك اثناء خلال ممازحتهاعبث زوجها بسلاح ناري "فرد خرطوش" أثناء تواجده بمسكن.

وتلقى قسم شرطة ثان الرمل، إخطارا من مستشفى المركز الطبي بسموحه يفيد وصول المدعوة"ف.إ.أ.ع" 29 عاما، ربة منزل، مصابة بطلق نارى أسفل الظهر.

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة ثان الرمل، إلى المستشفى المشار إليها، وبسؤال المصابة، اتهمت زوجها بإحداث إصابتها أثناء قيامه بالعبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" أثناء تواجده بمسكن والده بمنطقة الرابعة الناصرية.

وبمواجهة زوجها المدعو"م.أ.م.أ" 32 عاما، محاسب، اعترف في بصحة الواقعة، وقيامه بإحداث إصابة زوجته دون قصد خلال ممازحتها والعبث بسلاح ناري "فرد خرطوش" خاص بشقيقه تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة ثان الرمل، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.