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استطلاع: بايدن لا يزال يتصدر ترشيحات الديمقراطيين لرئاسة أمريكا

الأحد، 09 يونيو 2019 07:01 ص
استطلاع: بايدن لا يزال يتصدر ترشيحات الديمقراطيين لرئاسة أمريكا جو بايدن
رويترز

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تصدر جو بايدن نائب الرئيس الأمريكى السابق قائمة المتنافسين الديمقراطيين على ترشيح الحزب لرئاسة الولايات المتحدة فى استطلاع لرأى الناخبين بولاية ايوا فيما يتنافس كل من بيرنى ساندرز وإليزابيث وارن وبيت بوتيجيج على المركز الثاني.

 

وأظهر استطلاع للرأى أجرته دى موين ريجيستر وسي.إن.إن وميدياكوم ايوا أن 24 بالمئة من الناخبين الديمقراطيين المحتملين فى ولاية ايوا يفضلون بايدن كخيار أول بالنسبة لهم ،وتدشن ايوا سباق الترشيحات الرئاسية فى فبراير المقبل.

 

ويفضل 16 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع السناتور الأمريكى ساندرز فى حين حصلت السناتور الأمريكية وارن على 15 فى المئة وبوتيجيج رئيس بلدية ساوث بند بولاية انديانا على 14 بالمئة. ولم يصل أى من المرشحين الآخرين إلى نسبة العشرة بالمئة.

 

ويتنافس أكثر من 20 مرشحا ديمقراطيا على فرصة منافسة الرئيس الجمهورى دونالد ترامب الذى سيعلن رسميا تدشين حملة انتخابه لفترة جديدة فى 18 يونيو حزيران. وبايدن مستمر فى تصدر معظم الاستطلاعات الوطنية واستطلاعات الولايات منذ دخوله السباق أواخر أبريل نيسان الماضي. وحل ساندرز فى المركز الثانى خلف بايدن فى معظم الاستطلاعات.

 

أُجرى الاستطلاع فى الفترة من الثانى إلى الخامس من يونيو حزيران بهامش خطأ نسبته أربع نقاط مئوية.


جو بايدن

أمريكا

الانتخابات الأمريكية

ساندرز

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