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ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى الاتصالات والعقار

الأحد، 09 يونيو 2019 10:36 ص
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى الاتصالات والعقار بورصة الكويت _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وسط صعود 7 قطاعات.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.03% رابحا 57.990 نقطة ليصل إلى مستوى 5822.55 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.26% رابحاً 78.920 نقطة ليصل إلى مستوى 6355.56 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.32% رابحاً 15.200 نقطة ليصل إلى مستوى 4782.81 نقطة.
 
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 128.8 مليون سهم بقيمة 27.4 مليون دينار كويتى عبر 4244 صفقة.
 
وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.86%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.98%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.95%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.58%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.97%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%.
 
وجاء سهم "العيد" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 17.78%، تليه عقار بنسبة 10.17%، ثم تمدين بنسبة 9.51%، فيما تصدر سهم "كامكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم السورية بنسبة 8.59%، ثم رماية بنسبة 8.33%
 
 

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