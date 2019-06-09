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مدفوعة بقطاعات الاتصالات والعقار والبنوك..

ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات

الأحد، 09 يونيو 2019 02:28 م
ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات بورصة الكويت
كتب- هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وسط صعود 8 قطاعات.
 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.26% رابحا 72.61 نقطة ليغلق عند مستوى 5837.29 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.52% رابحاً 95.64 نقطة ليغلق عند مستوى 6372 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.53% رابحاً 25.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4792.79 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 190 مليون سهم بقيمة 44.1 مليون دينار كويتى عبر 6414 صفقة.
 
وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع العقار بنسبة 1.84%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.43%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.39%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.06%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.89%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.84%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.36%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.06%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 1.36%.
 
وجاء سهم "العيد" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 17.78%، تليه اجوان بنسبة 14.73%، ثم عقار بنسبة 10.17%، فيما تصدر سهم "فيوتشر كيد" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.69% ثم السورية بنسبة 6.92%، ثم الرابطة بنسبة 6.02%.
 
 

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