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ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب سياحى بنهر الدانوب لـ 20 شخصا

الأحد، 09 يونيو 2019 11:25 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب سياحى بنهر الدانوب لـ 20 شخصا شرطة المجر ـ صورة أرشيفية
بودابست (أ ش أ)

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أعلنت الشرطة المجرية اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث غرق قارب سياحى بنهر الدانوب نهاية الشهر الماضى إلى 20 شخصا.

وذكرت الشرطة - حسبما نقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية - أنه تم انتشال جثة سائحة كورية جنوبية بمدينة "سززهالموباتا" على بعد 29 كيلومترا من مكان الحادث ، فيما لا يزال البحث جاريا عن سبع جثث أخرى لسائحين من كوريا الجنوبية إلى جانب قائد المركب.


وكان القارب السياحى قد اصطدم بعبارة ضخمة بنهر الدانوب بالعاصمة بودابست في 29 من مايو الماضى، ولا تزال الجهود مستمرة لانتشال حطام القارب السياحى، وتم إنقاذ 7 من ركاب القارب الذى كان يقل 33 سائحا كوريا جنوبيا علاوة على اثنين من أفراد الطاقم عندما اصطدم بالعبارة.

 


الشرطه المجريه

الدانوب

نهر الدانوب

غرق قارب بنهر الدانوب

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