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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

الأحد، 09 يونيو 2019 10:27 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع البورصة المصرية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك فى أول جلسة بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 13842 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 2079 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 17093 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 597 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1524 نقطة.
 
 

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