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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسيطرة محلية على التداولات

الأحد، 09 يونيو 2019 02:58 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات وسيطرة محلية على التداولات البورصة المصرية _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.989 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 96.1 مليون ورقة مالية بقيمة 347 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.9 ألف عملية لعدد 150 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.34%، والعرب على 4.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.59%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 817 ألف جنيه، 22.6 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 32.8 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 247 ألف جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 13911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2096 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 17244 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 601 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1532 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 453 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 18 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.
 
 
 
 
 

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