ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.01% رابحا 26.41 نقطة ليصل إلى مستوى 2646.74 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 84.5 مليون سهم محققة ما قيمته 87.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 1324 صفقة ل26 سهما، وارتفع 23 سهما، فيما انخفض سهمين، واستقر سهم واحد.

وارتفعت 8 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.52%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.49%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 2.39%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.99%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.36%، فقطاع النقل بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.38%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 6.49%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.80%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة إعمار مولز بنسبة 1.03%، ثم شركة إعمار للتطوير بنسبة 1.02%.