ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بقطاعى البنوك والاستثمار

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.37% رابحا 5.25 نقطة ليصل إلى مستوى 1439.87 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 5.2 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.6 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 19.09% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.09%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.23%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.77% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.63%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 8.07% بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.49%.