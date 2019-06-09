ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بقطاعى البنوك والاستثمار

كتب- هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.79% رابحا 11.38 نقطة ليغلق عند مستوى 1446.01 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 12.1 مليون سهم، بقيمة قدرها 3.6 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 2.19%، بنك البحرين والكويت بنسبة 0.68%، ثم قطاع الاستثمار مدفوعا بصعود سهم استيراد الاستثمارية بنسبة 8.33%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.63%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بضغوط هبوط سهم مجموعة فنادق الخليج بنسبة 0.02%.