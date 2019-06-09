ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودى بمستهل التعاملات وسط صعود جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.41% رابحا 120.45 نقطة ليصل إلى مستوى 8636.93 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 34.3 مليون سهم بقيمة 827 مليون ريال، وارتفعت أسهم 170 شركة، فيما تراجعت 8 شركات.

وارتفع 21 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع النقل بنسبة 2.21%، يليه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.11%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.79%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.56%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.50%.