سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 03:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 2.15% بختام تعاملاته

الأحد، 09 يونيو 2019 02:41 م
ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 2.15% بختام تعاملاته مؤشر - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.15% رابحا عدد 182.74 نقطة ليغلق عند مستوى 8699.22 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 99.7 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 171 شركة، فيما تراجعت 12 شركة. 
 
وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.32%، يليه قطاع النقل بنسبة 4.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.48%، أعقبه قطاعى التأمين والسلع الرأسمالية بنسبة 2.23،%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.90%.
 
وجاء سهم "الجماعى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه أليانز إس إف بنسبة 9.75%، ثم مسك بنسبة 6.20%، فيما تصدر سهم "ساكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.44% ثم الغاز بنسبة 0.86%، ثم معادن بنسبة 0.42%.
 
 
 

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى

تداول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

11يوما على انطلاق امم افريقيا 2019..تذكرتى تواصل خدماتها للجماهير الراغبة فى حضور المباريات.. توفير الويب كام لأول مرة بتاريخ البطولة.. حجز التذاكر والدفع لآخرين.. السرية حفاظا على البيانات وخط ساخن للاستفسارات

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

سباق بالونات مطاطية فى سماء "لندن" والسبب "خيرى".. اعرف القصة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

الأقباط يحتفلون بعيد العنصرة.. تعرف على أهم طقوسه وسر صلاة السجدة

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

تشريعية النواب تقر العقوبات الجديدة على المتهربين من دفع النفقة للزوجة.. الحرمان من الخدمات الحكومية مع الحبس.. المقترح تضمن تعليق الخدمات على نشاط الزوج المهنى دون المساس بالحقوق والحريات

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

كوكب المشترى يتقابل مع الشمس غدا ويكون فى أقرب نقطة للأرض الأربعاء المقبل

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

مصادر عن اللغة العربية للثانوية العامة: نموذج الإجابة المتداول غير دقيق

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

سوبر كورة يكشف أولى صفقات الأهلى الصيفية

إنجاز رونالدو يراود محمد صلاح فى امم افريقيا.. الفرعون يحلم بأول ألقابه مع الفراعنة.. نجم ليفربول يسعى للجمع بين النجاح على مستوى الأندية والتتويج بالألقاب مع المنتخب.. والهروب من لعنة ميسي مع الأرجنتين

إنجاز رونالدو يراود محمد صلاح فى امم افريقيا.. الفرعون يحلم بأول ألقابه مع الفراعنة.. نجم ليفربول يسعى للجمع بين النجاح على مستوى الأندية والتتويج بالألقاب مع المنتخب.. والهروب من لعنة ميسي مع الأرجنتين

"قوى البرلمان" توافق نهائيا على مشروع قانون "علاوات الموظفين".. إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بمبلغ 75 جنيها.. و150 جنيها حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة

"قوى البرلمان" توافق نهائيا على مشروع قانون "علاوات الموظفين".. إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للخاضعين لقانون الخدمة المدنية وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بمبلغ 75 جنيها.. و150 جنيها حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة

إنفوجراف.. الحكومة ترصد تغير تعامل إعلام الغرب مع اقتصاد مصر خلال 6 سنوات

إنفوجراف.. الحكومة ترصد تغير تعامل إعلام الغرب مع اقتصاد مصر خلال 6 سنوات

اتحاد الكرة: 25 لاعبا فى قوائم الأندية بالموسم الجديد و5 من مواليد 97

اتحاد الكرة: 25 لاعبا فى قوائم الأندية بالموسم الجديد و5 من مواليد 97

اتحاد الكرة يعرض على الزمالك خروج جنش من معسكر المنتخب لخوض مباريات الدورى

اتحاد الكرة يعرض على الزمالك خروج جنش من معسكر المنتخب لخوض مباريات الدورى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة