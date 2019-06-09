ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية 2.15% بختام تعاملاته

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.15% رابحا عدد 182.74 نقطة ليغلق عند مستوى 8699.22 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 99.7 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسهم 171 شركة، فيما تراجعت 12 شركة.

وارتفع 21 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 4.32%، يليه قطاع النقل بنسبة 4.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 3.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 2.48%، أعقبه قطاعى التأمين والسلع الرأسمالية بنسبة 2.23،%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.90%.

وجاء سهم "الجماعى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 10%، تليه أليانز إس إف بنسبة 9.75%، ثم مسك بنسبة 6.20%، فيما تصدر سهم "ساكو" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.44% ثم الغاز بنسبة 0.86%، ثم معادن بنسبة 0.42%.