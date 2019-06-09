اتهام ممرض بحقن طفلة بمادة "الكرتيزون" عن طريق الخطأ فى الوادي الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

تلقى مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا باتهام شخص، لممرض يعمل بمستشفى الداخلة العام، بحقن طفلته بمادة الكرتيزون عن طريق الخطأ.

تلقى مدير أمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من اللواء عصام محمود مهنى، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد اتهام موظف بارتكاب خطأ طبى بمستشفي الداخلة العام.

تبين قيام " م. س" 33 سنة موظف بشركة استثمار زراعي بمنطقة شرق العوينات، بتحرير محضر ضد ممرض بمستشفي الداخلة العام عقب قيام الممرض بحقن طفلته " رقية. م.س" 5 سنوات بمادة " الكرتيزون" عن طريق الخطأ أثناء حجزها بالمستشفى إثر علاجها من نزلة معوية.

كشف محضر الواقعة، أن حالة الطفلة مستقرة حتى الآن، وتحرر المحضر رقم 663 إداري مركز شرطة الداخلة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.