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إيران ترحل 100 ألف لاجئ أفغانى بسبب العقوبات

الأحد، 09 يونيو 2019 03:52 م
إيران ترحل 100 ألف لاجئ أفغانى بسبب العقوبات وزير الخارجية الإيرانى جواد ظريف
كابول (أ ش أ)

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أعلنت السلطات الأفغانية، ترحيل ما لا يقل عن 100 ألف أفغانى من إيران، بينما عاد 85 ألفا آخرون طوعًا بعد العقوبات الأمريكية التى فرضت على إيران.

وذكرت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية، اليوم الأحد، أن اللاجئين الأفغان عادوا إلى وطنهم من إيران المجاورة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالى.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت مؤخرا عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات فى إيران؛ لدعمها الحرس الثورى الإيرانى، فى خطوة قالت إنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية.


وتأتي العقوبات الجديدة فى الوقت الذى تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران؛ بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، وكذلك لشنها حروبا بالوكالة فى سوريا والعراق ولبنان واليمن.
 


ايران

افغانستان

لاجئين

العقوبات على ايران

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