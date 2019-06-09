إيران تحث أوروبا على تطبيع العلاقات الاقتصادية معها وتلوح بعواقب

لندن(رويترز)

قالت إيران اليوم الأحد، إن أوروبا ليست فى موقف يؤهلها لانتقاد طهران بسبب قدراتها العسكرية ودعت الزعماء الأوروبيين إلى تطبيع العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية الإسلامية رغم العقوبات الأمريكية وإلا سيواجهون العواقب.

وأعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب العام الماضى انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى مع إيران وأعاد فرض العقوبات عليها.

وندد ترامب بالاتفاق النووى الذى وقعته القوى العالمية، ومن بينها سلفه باراك أوباما، مع إيران عام 2015 بوصفه معيبا لأنه غير دائم ولا يشمل برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانى أو الدور الذى تلعبه طهران في صراعات منطقة الشرق الأوسط.

وتشاطر الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهى فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الولايات المتحدة مخاوفها حيال برنامج إيران الصاروخى الباليستى وأنشطتها فى المنطقة.

لكنها دافعت عن الاتفاق النووي قائلة إنه يفرض على الأقل قيودا على البرنامج النووي الإيراني ويمكن أن يكون أساسا لمحادثات في المستقبل.

ونقلت هيئة البث الإيرانية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قوله "الأوربيون ليسوا فى موقف يؤهلهم لانتقاد إيران على مسائل خارج خطة العمل الشاملة المشتركة" في إشارة إلى الاتفاق النووى.

وأضاف "على الأوروبيين والأطراف الأخرى الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة تطبيع العلاقات الاقتصادية مع إيران... سنوقف التزاماتنا أو سنتحرك وفقا لإجراءاتها".

وأوقفت إيران الشهر الماضي بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووى وحذرت من أنها ستحد من المزيد من الالتزامات خلال 60 يوما إذا لم يوفر لها الأوروبيون الحماية من العقوبات الأمريكية.

وسيزور وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس إيران هذا الأسبوع وسيبحث خلال الزيارة خيارات الحفاظ على معاهدة الحد من الانتشار النووي.

وانتقد علي لاريجاني رئيس البرلمان الإيرانى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، بسبب تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضى خلال اجتماع مع ترامب عندما قال إن أهدافه هى نفس أهداف الولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران.

وقال ماكرون إن فرنسا تريد التأكد من أن إيران لن تمتلك أسلحة نووية مضيفا "كان لدينا اتفاق حتى عام 2025 ونريد أن نعزز هذا ويكون لدينا يقين كامل على المدى الطويل... بالحد من النشاط الباليستي واحتواء إيران إقليميا".

ونقلت وكالة أنباء فارس عن لاريجاني قوله "التصريحات الأخيرة التى أدلى بها الرئيس الفرنسي في اجتماع مع ترامب كانت مخزية وغير ملائمة".

وأضاف "تصريحات ماكرون لا تتماشى مع ما يقوله لرئيسنا السيد (حسن) روحاني في اجتماعاتهما وعلى الهاتف".

وتصر إيران على أن أنشطتها النووية سلمية بحتة ورفضت مرارا بحث برنامجها الصاروخي.