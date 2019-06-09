إلقاء القبض على امرأة يابانية تركت جثة زوجها المتوفى فى شقتهما 4 أشهر

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ذكرت الشرطة اليابانية، اليوم ،الأحد، أنها اعتقلت امرأة (53 عاما) للاشتباه في تخليها عن جثة زوجها (72 عاما)، بعد أن تركت جثته في شقتهما لمدة أربعة أشهر.

ونقلت صحيفة (جابان توداي) اليابانية عن الشرطة قولها "إن ياسوكو نايتو قالت إنها بعد وفاة زوجها تادايوشي في فبراير الماضي لم تكن تعرف بمن تتصل، لذا فقد لفت جسده في بطانية وتركته".

وتم اكتشاف الجثة أمس الأول،الجمعة، بعد أن لاحظ موظف في إدارة المبني السكني رائحة كريهة قادمة من الشقة وأبلغ الشرطة. وأوضحت الشرطة أنه لا توجد علامات خارجية على إصابة الجثة، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء تشريح للجثة لتحديد سبب الوفاة.