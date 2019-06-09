سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 10:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

إلقاء القبض على امرأة يابانية تركت جثة زوجها المتوفى فى شقتهما 4 أشهر

الأحد، 09 يونيو 2019 09:00 م
إلقاء القبض على امرأة يابانية تركت جثة زوجها المتوفى فى شقتهما 4 أشهر جثة
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت الشرطة اليابانية، اليوم ،الأحد، أنها اعتقلت امرأة (53 عاما) للاشتباه في تخليها عن جثة زوجها (72 عاما)، بعد أن تركت جثته في شقتهما لمدة أربعة أشهر.

ونقلت صحيفة (جابان توداي) اليابانية عن الشرطة قولها "إن ياسوكو نايتو قالت إنها بعد وفاة زوجها تادايوشي في فبراير الماضي لم تكن تعرف بمن تتصل، لذا فقد لفت جسده في بطانية وتركته".

وتم اكتشاف الجثة أمس الأول،الجمعة، بعد أن لاحظ موظف في إدارة المبني السكني رائحة كريهة قادمة من الشقة وأبلغ الشرطة. وأوضحت الشرطة أنه لا توجد علامات خارجية على إصابة الجثة، مشيرة إلى أنه سيتم إجراء تشريح للجثة لتحديد سبب الوفاة.


اليابان

جثة

الشرطة اليابانية

تشريح

وقاة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التصريح بدفن جثة طفل توفى غرقًا أثناء السباحة فى مياه نهر النيل

الأحد، 09 يونيو 2019 04:17 م

الإنقاذ النهرى بالقليوبية تنتشل جثة استورجى غارقا بالنيل بالقناطر الخيرية

الأحد، 09 يونيو 2019 12:53 م

العثور على جثة شاب متغيب منذ 3 أيام بالغربية

السبت، 08 يونيو 2019 09:51 م

العثور على جثة طافية على سطح المياه بالدقهلية فى ظروف غامضة

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:55 م

العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية فى طنطا

الجمعة، 07 يونيو 2019 11:16 م

نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن جثة تاجر أراضى قتلته نجلته بشبرا الخيمة

الجمعة، 07 يونيو 2019 09:12 م

النيابة تأمر باستعجال التحريات فى العثور على جثة "سائق" بالمرج

الجمعة، 07 يونيو 2019 03:41 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

أبو ريدة: إلغاء الدوري مستحيل .. وحل الأزمة غدا

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

محمد صلاح يتصدر استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم على حساب ميسي ورونالدو

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

صراع الزعامة اللاتينية يتجدد بين الأرجنتين وأوروجواي في كوبا امريكا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

كوبا أمريكا "مقبرة الأساطير".. بيليه أسطورة البرازيل "هداف دون ألقاب".. مارادونا "زيرو" فى 3 بطولات.. والفرصة لا تزال بأقدام ليونيل ميسي لكسر اللعنة مع "التانجو" بنسخة 2019 فى بلاد السامبا

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

اليوم السابع: وزراء الإخوان السابقون يشنون حملات ضد الدولة

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

ملخص واهداف مباراة إنجلترا ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

محمد صلاح مع بنات متعب على البحر فى الجونة

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

مد فترة التسجيل للوظائف بالجامعات الأهلية الجديدة حتى 15 يونيو

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرتغال تتحدى هولندا على زعامة أوروبا الليلة.. كريستيانو رونالدو يبحث عن لقبه الثانى مع منتخب بلاده عبر بوابة دورى الأمم.. "الدون" يخشى كابوس يورو 2004.. والطواحين بقيادة فيرجيل فان ديك تسعى لاستعادة الأمجاد

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون زيادة المعاشات 15% وحد أدنى 150جنيها

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

كوكب اليابان الشقيق.. لماذا يحمل البعض علامة "حمراء وبها قلب" فى مكان بارز؟

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة