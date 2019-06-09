إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة جنوبى لبنان

كتب وكالات

أفادت مصادر إعلامية، بسماع دوى إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع بالقرب من مدينة صيدا جنوبى لبنان ، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت المصادر أن عناصر تابعة لحركة "فتح" استنفرت فى المخيم عقب إطلاق النار، الذى لم تعرف أسبابه بعد.