إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة جنوبى لبنان

أفادت مصادر إعلامية، بسماع دوى إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع بالقرب من مدينة صيدا جنوبى لبنان ، بحسب "روسيا اليوم".
وذكرت المصادر أن عناصر تابعة لحركة "فتح" استنفرت فى المخيم عقب إطلاق النار، الذى لم تعرف أسبابه بعد.
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أفادت مصادر إعلامية، بسماع دوى إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع بالقرب من مدينة صيدا جنوبى لبنان ، بحسب "روسيا اليوم".
وذكرت المصادر أن عناصر تابعة لحركة "فتح" استنفرت فى المخيم عقب إطلاق النار، الذى لم تعرف أسبابه بعد.
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