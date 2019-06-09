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إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة جنوبى لبنان

الأحد، 09 يونيو 2019 07:15 م
إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة جنوبى لبنان عناصر من الشرطه اللبنانيه
كتب وكالات

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أفادت مصادر إعلامية، بسماع دوى إطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع بالقرب من مدينة صيدا جنوبى لبنان ، بحسب "روسيا اليوم".

وذكرت المصادر أن عناصر تابعة لحركة "فتح" استنفرت فى المخيم عقب إطلاق النار، الذى لم تعرف أسبابه بعد.

 


إطلاق نار

مخيم عين الحلوة

أخبار لبنان

لبنان

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