إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة نقل بقرية الأمل بالفرافرة
الأحد، 09 يونيو 2019 01:15 ص
انقلاب سيارة - أرشيفية
الوادي الجديد - ماهر أبو نور
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أصيب 3 أشخاص، في انقلاب سيارة ربع نقل بمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.
تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا يفيد وصول أشخاص مصابين في حادث مروري بالفرافرة، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل بقرية الأمل الفرافرة أسفر عن إصابة كريم محمد حمادة15 سنة، رمضان جمال الجمل، 22 سنة و إسلام رمضان أحمد 24 سنة، ومصابين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.
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