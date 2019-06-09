إصابة سائق فى مشاجرة بالشوم على أسبقية الرى بالوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

تلقى مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا، بإصابة سائق بنزيف فى المخ فى مشاجرة بالعصى والشوم، بسبب خلافات بين مزارعين على أسبقية الرى لقطعة أرض بمركز الفرافرة فى الوادى الجديد.

تلقى مدير أمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد وصول شخص مصاب في مشاجرة لمستشفي الفرافرة المركزي.

تبين حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص بالعصى والشوم بقرية النهضة بمركز الفرافرة، بسبب الخلاف على أسبقية الرى لقطعة أرض بالقرية، أسفرت المشاجرة عن إصابة " هـ. أ" 53 سنة بكدمات فى الوجه ونزيف فى المخ، وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج.

تمكنت إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بقيادة اللواء عصام مهني مدير الإدارة، والعميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، من ضبط الشخصين الآخرين بتهمة الاعتداء وإصابة شخص، وجري تحرير محضر رقم 389 جنح قسم الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.