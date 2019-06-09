سوبر كورة
Ads
الأحد، 09 يونيو 2019 11:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

إصابة سائق فى مشاجرة بالشوم على أسبقية الرى بالوادى الجديد

الأحد، 09 يونيو 2019 10:11 ص
إصابة سائق فى مشاجرة بالشوم على أسبقية الرى بالوادى الجديد مشاجرة - أرشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى مدير أمن الوادى الجديد، إخطارا، بإصابة سائق بنزيف فى المخ فى مشاجرة بالعصى والشوم، بسبب خلافات بين مزارعين على أسبقية الرى لقطعة أرض بمركز الفرافرة فى الوادى الجديد.
 
تلقى مدير أمن الوادى الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد وصول شخص مصاب في مشاجرة لمستشفي الفرافرة المركزي. 
 
تبين حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص بالعصى والشوم بقرية النهضة بمركز الفرافرة، بسبب الخلاف على أسبقية الرى لقطعة أرض بالقرية، أسفرت المشاجرة عن إصابة " هـ. أ" 53 سنة بكدمات فى الوجه ونزيف فى المخ، وجرى تحويله لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج. 
 
تمكنت إدارة البحث الجنائى بالمديرية، بقيادة اللواء عصام مهني مدير الإدارة، والعميد جودت عبد الجبار، رئيس مباحث المديرية، من ضبط الشخصين الآخرين بتهمة الاعتداء وإصابة شخص، وجري تحرير محضر رقم 389 جنح قسم الفرافرة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

محافظه الوادى الجديد

امن الوادي الجديد

شرطه النجده

مشاجره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صورة جديدة تستعرض لحظة هبوط المركبة اليابانية Hayabusa2 على سطح كويكب

صورة جديدة تستعرض لحظة هبوط المركبة اليابانية Hayabusa2 على سطح كويكب

وزير الشباب والرياضة لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 إنجاز وإعجاز وإبهار انتظرونا.. أشرف صبحى: استادات عالمية وشاشة عملاقة للافتتاح بشركة عالمية ورؤية مصرية.. و«تذكرتى» والـ«داتا بيز» عنوان الاستادات بالدورى

وزير الشباب والرياضة لـ«اليوم السابع»: أمم أفريقيا 2019 إنجاز وإعجاز وإبهار انتظرونا.. أشرف صبحى: استادات عالمية وشاشة عملاقة للافتتاح بشركة عالمية ورؤية مصرية.. و«تذكرتى» والـ«داتا بيز» عنوان الاستادات بالدورى

اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع الكاف لمد القيد الأفريقى حتى 5 أغسطس دون غرامات

اتحاد الكرة يتوصل لاتفاق مع الكاف لمد القيد الأفريقى حتى 5 أغسطس دون غرامات

فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

فيديو معلوماتى.. تعرف على فوائد عصير الليمون

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

محمد صلاح يقفز للمركز الثانى فى استفتاء ماركا لأفضل لاعب بالعالم

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

مطران وأسقف.. تعرف على معاني الرتب الكنسية العليا والفروق بينها

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

كنترولات الثانوية العامة تتسلم نموذج إجابة اللغة العربية استعدادا للتصحيح

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

اعرف كيف تؤثر الرياضة على صحتك وعلى قلبك

أجراس الكاتدرائية تدق معلنة بدء قداس عيد العنصرة برئاسة البابا تواضروس

أجراس الكاتدرائية تدق معلنة بدء قداس عيد العنصرة برئاسة البابا تواضروس

البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

البرتغال ضد هولندا فى نهائى دوري الأمم الأوروبية الليلة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة