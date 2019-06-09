إسبانيا تدين إعلان إسرائيل بناء مستوطنات جديدة فى القدس الشرقية

كتبت إنجى مجدى

أدانت الحكومة الإسبانية، اليوم الأحد، الإعلان الصادر مؤخرا عن السلطات الإسرائيلية، بشأن اتجاهها لبناء أكثر من 800 وحدة استيطانية جديدة فى أراضى القدس الشرقية المحتلة.

وقالت الحكومة الإسبانية فى بيان صادر عنها، إن بناء المستوطنات فى الأراضي المحتلة، ومنها القدس الشرقية، زاد فى الآونة الأخيرة، وهو أمر غير قانونى وفق مقررات القانون الدولى، وهو الأمر الذى أكّده مجلس الأمن الدولى التابع للأمم المتحدة فى آخر قراراته الصادر برقم 2334.

وأضافت الحكومة الإسبانية، أن مثل تلك القرارات المتجاوزة للقانون الدولى، من شأنها إضعاف إمكانية التوصل إلى حل سلمى بين إسرائيل وفلسطين بشكل خطير، خاصة فى ظل كون "القدس" جزءا من الحل باعتبارها عاصمة مستقبلية للبلدين.