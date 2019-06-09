إزالة 368 مقبرة فارغة من الموتى تم بنائها على أرض أملاك الدولة بالخانكة

ومن ناحيته أكد طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه تم إزالة 368 مقبرة فارغة من الموتى بمساحة 3312 متر بناء علي أرض املاك دولة مستردة بقرار من مساعد رئيس الجمهورية، وتم عمل مقابر عليها، وكذا إزالة سور بالطوب الأبيض بمساحة 2000 متر وهى تعدى على أراضى أملاك الدولة لمبانى لطوب أبيض وتمت الازالة كلية لجميع الحالات والموجودة والتى تم البناء عليها.

وتابع، أنه تم عمل الاجراءات القانونية لجميع المتعدين وتم التنبيه عليهم بعدم البناء مرة أخرى حيث أنها أمن قومى وممنوع البناء عليها حفاظا على أملاك الدولة.