إزالة 368 مقبرة فارغة من الموتى تم بنائها على أرض أملاك الدولة بالخانكة

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة الخانكة برئاسة اللواء ياسر حفناوى رئيس المدينة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، وبحضور طلال ربيع نائب رئيس مركز ومدينة الخانكة، والنقيب إبراهيم عبيد مركز الشرطة، وحسن الشورى رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل، وأحمد رزق رئيس الوحدة المحلية بعرب العليقات، وقوة من مركز الشرطة، وتم عمل حملة إزالات بأرض جمعية النصر بأبو زعبل بإجمالى 368 مقبرة فارغة ليس بهم موتى.
ومن ناحيته أكد طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه تم إزالة 368 مقبرة فارغة من الموتى بمساحة 3312 متر بناء علي أرض املاك دولة مستردة بقرار من مساعد رئيس الجمهورية، وتم عمل مقابر عليها، وكذا إزالة سور بالطوب الأبيض بمساحة 2000 متر وهى تعدى على أراضى أملاك الدولة لمبانى لطوب أبيض وتمت الازالة كلية لجميع الحالات والموجودة والتى تم البناء عليها.
وتابع، أنه تم عمل الاجراءات القانونية لجميع المتعدين وتم التنبيه عليهم بعدم البناء مرة أخرى حيث أنها أمن قومى وممنوع البناء عليها حفاظا على أملاك الدولة.
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