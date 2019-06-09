إحالة 50 موظفًا وطبيبًا للشئون القانونيه لتغيبهم عن العمل فى قنا

قنا - وائل محمد

قال الدكتور أيمن الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا، أن المديرية شنت حملات مفاجئة على المستشفيات للوقوف على أوجه القصور والسلبيات بمستشفى قوص، ووحدى الكلى الصناعى، وأحيل 50 موظفًا وطبيبًا وعاملاً للشئون القانونية بالمديرية، لتغييبهم عن العمل بدون سبب.



وأكد وكيل وزارة الصحة، فى تصريحات له، أن المديرية تعمل على ضبط دورة العمل بالمستشفيات الحكومية، وتوفير كافه المستلزمات والأدوية والتشديد على النظافة والانضباط طبقا للجداول الموضوعه والاستفادة بالحجرات المغلقة، وتشكيل لجنه تفتيش من الإدارة الصحية لمراجعة جميع العاملين فى السهر والنبتجيات بصفة دورية، والتأكد من تنفيذ التعديلات الجديدة فى خطة العمل.