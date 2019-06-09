إحالة 3 عاطلين لمحكمة الجنايات بتهمة تجارة المواد المخدرة فى الساحل

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الساحل، بإحالة 3 عاطلين إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة فى دائرة قسم الساحل.

كانت قوة من مباحث قسم شرطة الساحل، تمكنت من ضبط 3 عاطلين مطلوب التنفيذ عليهم في 4 أحكام قضائية، حال استقلالهم سيارة ملاكى ملك وقيادة أحدهم وبحوزتهم (سلاح ناري "فرد روسى"، كمية من مخدر الحشيش وزنت 406 جرامات، مبلغ مالى، و5 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم واستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح النارى للدفاع عن نشاطهم الإجرامى وبمواجهة المحكوم عليهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقروا بها.