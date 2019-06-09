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إحالة طالب "غشاش" للتأديب بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان

الأحد، 09 يونيو 2019 12:59 م
إحالة طالب "غشاش" للتأديب بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان غش - أرشيفية
أسوان - صلاح المسن

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قرر كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان ،إحالة طالب لمجلس تأديب لضبطه متلبساً بالغش فى الإمتحانات اليوم. 

من جهتها أصدرت كلية الدراسات الاسلامية بنين بأسوان بيان جاء فيه بأنه فى ظل التعليمات التى أصدرها الدكتور أحمد خليل عميد الكلية قبل بدء الإمتحانات، بتوفير سبل الراحة للطلاب وضبط اللجان تم إكتشاف أحدث وسيلة للغش داخل لجان الإمتحانات بالكلية وهى أصغر سماعة توضع داخل الأذن وتتصل بوسيلة اتصال وهى ماستر كارت توضع بداخله شريحة اتصال وتم إحالة الطالب إلى مجلس التأديب ومصادرة وسيلة الغش.

 

 

 


غش

امتحانات

طلاب جامعه اسوان

كلية الدراسات باسوان

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