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"أوقاف قنا" تنظم دورات تدريبية للأئمة عن مناسك الحج بكل مراكز المحافظة

الأحد، 09 يونيو 2019 12:43 م
"أوقاف قنا" تنظم دورات تدريبية للأئمة عن مناسك الحج بكل مراكز المحافظة الشيخ محمد الطراوى وكيل مديرية الأوقاف بقنا
قنا - وائل محمد

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قال الشيخ محمد الطراوى، وكيل مديرية الأوقاف بقنا، إن المديرية ستنظم عدة دورات تدريبية للأئمة خلال شهر يونيو عن مناسك الحج لإقامة دروس وندوات بالمساجد عن مناشك وشعائر الحج، وفتح مجال الأسئلة لراغبي السفر لأداء تلك المناسك.

 

وأكد "الطراوى" أن دورات الأئمة ستبدأ بمركز أبوتشت يوم الخميس  القادم الموافق 13/6/2019 بحضور الشيخ أحمد الكلحى مدير الإدارة والمفتشين بمسجد الشيخ مياس، يعقبها دورات بمركز نجع حمادى وفرشوط، ودشنا .

 

وأضاف "الطراوى"، أن الدورات ستعقد بكافة مراكز المحافظة، وستعطى لأئمة المساجد مخزون علمى يساعده على الإجابة لكافة الأسئلة التى الواردة من رواد المساجد المسافرين هذا العام لأداء مناسك، وشعائر الحج هذا العام، فضلاً على أنها ستساهم فى تسهيل مهمة الأمام فى عقد دروس وعظ عن شعائر الحج.


شعائر الحج

موسم الحج

اوقاف قنا

دورات تدريبية

أئمة المساجد

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