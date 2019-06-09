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أمن القاهرة يعيد طفل متغيب إلى أهله بمنطقة عين شمس

الأحد، 09 يونيو 2019 11:54 ص
أمن القاهرة يعيد طفل متغيب إلى أهله بمنطقة عين شمس قوات الأمن- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، فى إعادة طفل متغيب إلى أهله بعد العثور عليه بدائرة قسم شرطة عين شمس، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة عين شمس، بلاغا من أحد  المواطنين "مقيم بدائرة القسم" بعثوره على طفل متغيب عن أسرته،و تم الانتقال إلى محل تواجد الطفل، وبالفحص تبين أن الطفل يبلغ من العمر 8 سنوات ومتغيب عن أسرته منذ فتره.

 

وتم تكليف وحدة حقوق الإنسان بالقسم بتقديم الرعاية للطفل، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة العثور على أهليته، حيث تم تعميم نشرة بصوره ومواصفات الطفل والإستعانة فى ذلك بمواقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك"وقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى والد الطفل (عامل مقيم بمحافظة الجيزة)،وعقب التواصل معه تم استدعائه وتسليمه نجله عقب أخذ التعهد اللازم لحسن رعايته، وقدم والد الطفل الشكر للأجهزة الأمنية على الرعاية التى تم تقديمها لنجله والجهود المبذولة فى إعادته.

 

 


امن القاهرة

طفل متغيب بعين شمس

موقع التواصل الاجتماعى

مباحث عين شمس

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