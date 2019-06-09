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أمريكان إيرلاينز تمدد وقف طيران طائرات بوينج 737 ماكس حتى سبتمبر

الأحد، 09 يونيو 2019 10:40 م
أمريكان إيرلاينز تمدد وقف طيران طائرات بوينج 737 ماكس حتى سبتمبر طائرة من طراز بوينج
(رويترز)

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 قالت شركة أمريكان ايرلاينز، اليوم الأحد، إنها ستمدد إلغاء نحو 115 رحلة يومية حتى سبتمبر، بسبب وقف استخدام طائرات بوينج 737 ماكس.

وكانت أكبر شركة للطيران فى الولايات المتحدة قد قالت من قبل إنها ستلغى الرحلات فى 19 أغسطس، بعد وقف استخدام هذا الطراز من طائرات بوينج فى كل أنحاء العالم فى مارس عقب تحطم طائرتين من نفس الطراز فى إندونيسيا وإثيوبيا ومقتل كثيرين بسبب ذلك.

وأضافت أمريكان ايرلاينز اليوم الأحد أنها ستمدد إلغاء الرحلات حتى الثالث من سبتمبر ولم تنته بوينج بعد من الطلعات التجريبية ولم تقدم بعد رسميا تطويرا لبرمجياتها وتغييرا فى التدريبات لإدارة الطيران الاتحادية لإقرارها، ولم يتسن الاتصال بإدارة الطيران الاتحادية وشركة بوينج للتعليق على ذلك.

وكان دان إيلويل رئيس إدارة الطيران الاتحادية بالإنابة قد قال للصحفيين الشهر الماضى إنه لا يوجد لديه جدول زمنى محدد لإعادة تشغيل طائرات بوينج 737 ماكس.

وتم حظر طيران هذا الطراز من الطائرات فى مارس عقب تحطم طائرة لشركة الطيران الإثيوبية بعد أشهر فقط من حادث مماثل تعرضت له طائرة لشركة ليون أير فى إندونيسيا مما أسفر عن مقتل 346 شخصا فى الحادثين.

 

 


أمريكان إيرلاينز

طائرات بوينج 737 ماكس

حادث اثيوبيا

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