"أدبى الأزهر" بعد امتحانهم: نشعر بالغيرة من الاهتمام بطلاب الثانوية العامة

أدى طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الأحد، امتحان مادتى القرآن الكريم والحديث الشريف، وقال عدد منهم عقب أداء الامتحان إن الأسئلة كانت صعبة، واشتملت على أسئلة من مقررات السنوات السابقة.

وأوضح عدد من الطلاب، أن امتحان الحديث جاء فى مستوى الطالب المتوسط، باستثناء عدد من الجزئيات التى استهدفت التمييز بين الطالبين المتوسط والمتفوق، وعبر الطلاب غيرتهم من زملائهم فى الثانوية العامة، فى ظل الاهتمام الكبير الذى يلقونه قياسا على تراجع الاهتمام بالثانوية الأزهرية.

يُذكر أن امتحانات الثانوية الأزهرية تمتد حتى 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154 ألفا و954 كالبا وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، منهم 103 آلاف و67 طالبا فى القسم الأدبى، و51 ألفا و887 طالبا فى القسم العلمى، إضافة إلى 155 طالبًا فى معهد العلوم الإسلامية.