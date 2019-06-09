أبرزها الأمومة.. تعرف على مظاهر مخالفة ملكة إسبانيا للبروتوكول الملكى

كتبت فاطمة شوقى

قامت الملكة الاسبانية "ليتيزيا" بكسر البروتوكول الملكى مرارا وتكرارا، وتعرضت لانتقادات لاذعة بسبب خرقها للبتروكول، وقالت صحيفة "الكوينفيدنثيال" الإسبانية إن الملكة تظهر فى العديد من المناسبات احتراماً دقيقًا للتقاليد الإسلامية، ولكنها تكسر البروتوكول فى غالبية اللقاءات التى تجمعها بالفاتيكان.

ومن أهم مظاهر كسر ملكة إسبانيا "ليتيزيا" للبروتوكول.

- تقود الملكة ليتيزيا سيارتها وتوصل ابنتيها إلى المدرسة، أو تذهب برفقتهما لقضاء يوم فى الخارج.

- خرق القوانين والقواعد ليس جديدًا عليها، فملكة إسبانيا خرقت التقاليد الملكية لكونها من عامة الشعب ولأنها صحفية ومطلقة وتزوجت من ولى العهد.

- التقت مع بابا الفاتيكان فى عام 2014 دون أن تغطى شعرها، بينما احترمته أثناء لقاءها مع ملك المغرب.

- عندما كانت أميرة، فى احتفال اليوم الوطنى لإسبانيا 2010، كانت ترتدى بنطلون رمادى خارقة للبتروكول الذى يجزم بارتداء تنورة أو فستان قصير .

- وفى 2018، كسرت الملكة ليتيزيا البروتوكول عندما اشتبكت مع حماتها فى عيد الفصح، بعدما منعتها الملكة صوفيا من التقاط صورة مع حفيدتها، مما اضطر الملك فيليبى الى التدخل.