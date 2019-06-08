FDA تحذر من الترويج للسجائر الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعى لخطورتها

كتبت أمل علام

أرسلت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA " رسائل تحذيرية لــ 4 شركات تقوم بالترويج للسجائر الالكترونية عبر مواقع التواصل الإجتماعى دون تحذيرات صحية.

FDA تحذر من الترويج للسجائر الالكترونية عبر مواقع التواصل



وقال التقرير الذى نشرته صحيفة "ديلى ميل "البريطانية، أن الشركات استخدمت مؤثرات عبر وسائل التواصل الاجتماعي مدفوعة الأجر لإيجاد حلول للنيكوتين لمتابعيها على الإنترنت.

لم تتضمن المشاركات تحذيرًا إلزاميًا بأن السوائل التبخيرية تحتوي على النيكوتين، وهو ما يسبب الإدمان.

وأضاف التقرير، إن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية سعت لتأديب الشركات بسبب الترويج غير الصحيح للنيكوتين المنكهة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى للمؤثرين على الشباب، مثل" Facebook و Twitter "،ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى.

بعثت رسائل تحذير إلى 4 شركات تستخدم مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي مدفوعة الأجر لإيجاد حلول للنيكوتين لمتابعيهم عبر الإنترنت، بما في ذلك نكهات البطيخ ،والفراولة، والكيوى.

لم تتضمن المشاركات تحذيرًا إلزاميًا بأن السوائل التبخيرية تحتوي على النيكوتين، وهو ما يسبب الإدمان.

يأتى هذا الإجراء فى الوقت الذى تكافح فيه هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، والوكالات الحكومية الأخرى، ما يسمونه وباء استخدام السجائر الإلكترونية تحت السن القانونية، وقد ربط الباحثون هذا الاتجاه بزيادة فى مقاطع الفيديو على الإنترنت، والصور، وغيرها من المنشورات حول السجائر الالكترونية، بعضها تم إنشاؤه بواسطة الشركات ووكالات الإعلان، والمؤثرين بأجر.

السوائل الالكترونية المنكهة تضر صحتك



عادة ما تقوم السجائر الإلكترونية بتسخين محلول النيكوتين بنكهة إلى دخان قابل للاستنشاق، يُنظر إلى حد كبير على أنها أقل ضرراً من السجائر التقليدية المصنوعة من الورق والتبغ، ويستخدمها بعض المدخنين البالغين كمصدر بديل للنيكوتين، لكن خبراء الصحة يحذرون من أن النيكوتين يمكن أن يضر بمخ الأطفال الذين هم فى مرحلة النمو، وأظهرت الأبحاث الحديثة أن العديد من المراهقين لا يدركون أنهم يستهلكون هذه المادة الكيماوية التي تسبب الإدمان عندما يتعاطونها.

وقال نيد شاربلس القائم بأعمال مفوض هيئة الاغذية والأدوية الأمريكية، في بيان له "إنه من المهم للغاية ضمان قيام المصنعين وتجار التجزئة، وغيرهم بما في ذلك التحذير الصحي المطلوب بشأن خصائص إدمان النيكوتين على الإعلانات، خاصة على عبر وسائل التواصل الاجتماعي الشائعة بين الأطفال.