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669ألف طالب ثانوية عامة يبدأون امتحان اللغة العربية بـ1817 لجنة بالجمهورية

السبت، 08 يونيو 2019 09:02 ص
669ألف طالب ثانوية عامة يبدأون امتحان اللغة العربية بـ1817 لجنة بالجمهورية امتحانات الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين - تصوير عمرو مصطفى

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بدأ قبل قليل 669 ألف طالب بالثانوية العامة، أداء  امتحان مادة  اللغة العربية فى 1817 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث بدأت لجنة الامتحان فى التاسعة صباحا.
 
وقام أعضاء الإدارة بلجان سير الامتحان، بتفتيش الطلاب باستخدام العصا الإلكترونية، محذرة الطلاب من حيازة أى وسيلة إلكترونية أو وسيلة غش.
 
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019 اليوم السبت 8 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية، فى اليوم الأول، وتعقد الامتحانات لـ 669,749 طالبة وطالبة منهم 264,653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118,071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية "رياضيات" و268,938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية "علوم".
 
كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة، بمدارس المتفوقين  فى  11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.
 
وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالي: 704 لجنة سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.
 
كما بلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغت عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين في لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشارك، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات 896 استراحة.
 
اتصالات مع أولياء الأمور
اتصالات مع أولياء الأمور

الطالبات أمام اللجان
الطالبات أمام اللجان

الطلاب أمام اللجان
الطلاب أمام اللجان

الطلاب فى انتظار ساعة الامتحان
الطلاب فى انتظار ساعة الامتحان

الطلاب قبل دخول لجان الامتحان
الطلاب قبل دخول لجان الامتحان

الطلاب
الطلاب

المراجعة النهائية
المراجعة النهائية

أمام اللجان
أمام اللجان

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة

امتحانات-الثانويه-العامه-(22)
امتحانات-الثانويه-العامه-(22)

امتحانات-الثانويه-العامه-(23)
امتحانات-الثانويه-العامه-(23)

امتحانات-الثانويه-العامه-(24)
امتحانات-الثانويه-العامه-(24)

تركيز الطلاب
تركيز الطلاب

توافد الطلاب
توافد الطلاب

طالبة قبل دخول الامتحان
طالبة قبل دخول الامتحان

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

قبل الامتحان
قبل الامتحان

قلق وترقب
قلق وترقب

محيط اللجان
محيط اللجان

مراجعة الدقائق الأخيرة (2)
مراجعة الدقائق الأخيرة (2)

مراجعة الدقائق الأخيرة
مراجعة الدقائق الأخيرة

مراجعة دقيقة (2)
مراجعة دقيقة

مراجعة دقيقة
مراجعة دقيقة

مراجعة ما قبل الامتحان
مراجعة ما قبل الامتحان
 
 

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

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