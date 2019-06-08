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6 يوليو.. نظر تجديد حبس المتهمين فى قضية "قطار محطة مصر"

السبت، 08 يونيو 2019 03:52 م
6 يوليو.. نظر تجديد حبس المتهمين فى قضية "قطار محطة مصر" حادث محطة مصر - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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حددت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف حاتم فاضل المحامى العام الأول، جلسة 6 يوليو لنظرتجديد حبس المتهمين فى حادث "قطار محطة مصر".

كان النائب العام، المستشار نبيل أحمد صادق، أصدر قرار بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في حادث قطار محطة مصر.

ووجهت نيابة شمال القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار حاتم فضل، المحامي العام الأول، للمتهمين تهم القتل الخطأ عن طريق الإهمال وإتلاف الممتلكات العامة والإهمال والتقصير للمتهمين وتحفظت النيابة على جميع كاميرات المراقبة الموجهة على رصيف الحادث، والأرصفة المجاورة وورش الصيانة لتفريغها، وأمرت بارسال محتواها لخبراء الإذاعة والتليفزيون لإجراء تنقيح للصورة وتفريغ محتواها وكتابة تقرير واف به، فيما تتولي اللجنة الهندسية المشكلة من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية إجراء المعاينة للجرار المتسبب في الحادث والتحفظ على جهاز ATC المتحكم في سرعات القطار لرصد سرعته وقت اصطدامه.


محكمة الجنايات

قطار محطة مصر

6 يوليو القادم

محاكمة المتهمين

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