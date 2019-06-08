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6 قوانين على مائدة مجلس الدولة.. أبرزها تنمية المشروعات وحقوق الملكية الفكرية

السبت، 08 يونيو 2019 12:01 ص
6 قوانين على مائدة مجلس الدولة.. أبرزها تنمية المشروعات وحقوق الملكية الفكرية مجلس الدولة - أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

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تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة السيد المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، عددًا من القوانين الهامة لمراجعتها وإرسالها لمجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها.
 

ويعرض "اليوم السابع" عددًا من القوانين التى تسلمها قسم التشريع استعداداً لمراجعتها والانتهاء منها.
 

القوانين التى تسلمها قسم التشريع بمجلس الدولة:-


 

- مشروع قانون الجمارك.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

- مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- مشروع قانون بتعديل قانون إنشاء جوائز الدولة للإنتاج الفكرى ولتشجيع العلوم الاجتماعية والفنون والآداب.

- مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها وضبط الأداء الصحفى والإعلامى.


مجلس الدولة

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