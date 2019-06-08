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450 مليون دولار الصادرات السنوية للمنطقة الحرة العامة بسفاجا

السبت، 08 يونيو 2019 11:00 م
450 مليون دولار الصادرات السنوية للمنطقة الحرة العامة بسفاجا وزارة الاستثمار
كتب عبد الحليم سالم

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كشف مصدر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الصادرات المستهدفة فى منطقة سفاجا الحرة العامة ستصل لـ450 مليون دولار بعد تشغيلها بشكل كامل.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن الموقع المقترح للمنطقة سيكون فى الكيلو 3 بطريق "سفاجا - قنا" الصحراوى على ماسحة 166 فدانًا (نحو 697 ألف متر مربع)، لافتا إلى أن تكاليف إنشاء المنطقة سيصل لـ750 مليون جنيه.

وأوضح أن أعمال التنفيذ تستغرق عامين ونصف لخدمة وسط الصعيد، حيث ستضم 125 مشروعًا فى الصناعات الهندسية والخدمات اللوجستية. 

وأشار المصدر إلى أن الاستثمارات المستهدفة فى المنطقة تصل لنحو 1,1 مليار دولار، وستوفر 15 ألف فرصة عمل.

 

 


منطقة سفاجا الحرة العامة

المناطق الحرة

البحر الاحمر

الاستثمار

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