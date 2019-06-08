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4 خطوات بسيطة تقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية مستقبلا.. اعرفها

السبت، 08 يونيو 2019 08:00 م
4 خطوات بسيطة تقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية مستقبلا.. اعرفها القلب - صورة أرشيفية
كتب بيتر إبراهيم

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طورت جمعية القلب الأمريكية (AHA) ما يسمى Life's Simple 4- مجموعات من العوامل التى يمكن أن تساعد في التنبؤ وحماية صحة قلب الشخص.

 

يتكون "Life's Simple4" من أربعة "سلوكيات قابلة للتعديل" - أى الأشياء التي يمكنك القيام بها لتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب، وهذه هى: الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحى، والأكل الصحى، والنشاط البدنى.

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واوضح الأطباء أن اتباع السلوكيات الأربعة أعلاه يقلل من خطر الوفاة من السكتة الدماغية أو أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD).

 

ويوضح الدكتور "شيانج قاو" ، وهو أستاذ مشارك فى علوم التغذية ومدير مختبر علم الأوبئة الغذائية بجامعة ولاية بنسلفانيا: "حوالى 2% فقط من الناس في الولايات المتحدة ودول أخرى يستوفون جميع المتطلبات المثالية لهذه العوامل الأربعة".

أضرار_التدخين_على_القلب

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان التمسك بهذه الخطوات الأربع بمرور الوقت سوف يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب القلبية الوعائية في المستقبل.

 

قام الدكتور "جاو" وفريقه بفحص بيانات 74701 من البالغين الصينيين الذين شاركوا في دراسة كيلوان، أجاب المشاركون في الدراسة على استبيانات حول صحتهم العامة وشاركوا في الاختبارات السريرية المختلفة ثلاث مرات بين عامي 2006 و 2010، وأمل الأربعة يكونوا أقل عرضة للإصابة بامراض القلب والسكتة الدماغية بمعدل 79%.


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