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4 أسباب رئيسية لجنون أسعار الليمون.. تعرف عليها

السبت، 08 يونيو 2019 05:03 م
4 أسباب رئيسية لجنون أسعار الليمون.. تعرف عليها ارتفاع أسعار الليمون بالأسواق
كتبت آية دعبس

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بالتزامن مع شكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الليمون، التى تتراوح بين 80 و100 جنيه بالأسواق، أرجع عدد من الخبراء بالزراعة، ذلك إلى عدة أسباب رئيسية، هى:
 
1- قلة الكميات المتاحة بالأسواق من الليمون، نتيجة الفصل بين موسم الشتاء والصيف.
 
2- المساحات المنزرعة بالليمون لا تتعدى نسبتها 10% من أشجار الموالح الأخرى.
 
3- يخلص الكثير من المزارعين من أشجار الليمون بسبب عدم جدوى زراعته فى السنوات الماضية، وانخفاض أسعاره مقارنة بتكاليفه.
 
4- قطف بعض المزارعين للثمار قبل اكتمال نضجها طمعا فى الربح مما يؤثر على جودة وكمية الإنتاج.
 

اسعار الليمون

ارتفاع اسعار الليمون

اسباب ارتفاع اسعار الليمون

الليمون

نقابة الزراعيين

نقابة الفلاحين

زراعة الليمون

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