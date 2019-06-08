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3 سفن صاروخية روسية تراقب مناورات الناتو فى بحر البلطيق ..غدا

السبت، 08 يونيو 2019 11:00 ص
3 سفن صاروخية روسية تراقب مناورات الناتو فى بحر البلطيق ..غدا البحرية الروسية - أرشيفية
وكالات الأنباء

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ستراقب ثلاث سفن روسية، بالإضافة إلى قوات ومنشآت أسطول البلطيق، المناورات البحرية للناتو "Baltops-2019" التى ستبدأ غدًا الأحد الموافق 9 يونيو، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن مصدر مطلع، قوله، "ستراقب مناورات الناتو على وجه الخصوص الطرادات الصاروخية "ستويكى" و"بويكى"، وكذلك السفينة الصاروخية الصغيرة "ليفين"، كما ستشارك وسائل الاستخبارات"، وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تأكيد رسمى لهذه المعلومات حتى الآن.

وستجرى مناورات الناتو فى بحر البلطيق فى الفترة من 9 إلى 21 يونيو، وسيتم إجراؤها تحت إدارة قيادة الأسطول التشغيلى الثانى للبحرية الأمريكية من سفينة الأركان الأمريكية ماونت ويتنى التى دخلت بحر البلطيق فى نهاية مايو، وسيشارك فى التدريب ما يصل إلى 40 سفينة وغواصة، بالإضافة إلى 40 طائرة مختلفة من 18 دولة، ويذكر أنه يجرى التدريب بشكل منتظم، فى أواخر التسعينيات وأوائل الألفينات، شاركت فيها سفن أسطول بحر البلطيق الروسى.

 

 


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