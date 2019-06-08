10 آليات جديدة لضمان تقديم خدمة أفضل للمرضى بمستشفى سوهاج.. تعرف عليها

سوهاج - محمود مقبول

حددت جامعة سوهاج آليات جديدة لرفع كفاءة العمل داخل المستشفى الجامعى ضمنتها الجامعة فى 10 نقاط من خلال قرارات إدارية أصدرها الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة ،أثناء جولته داخل المستشفى والتى رافقه فيها الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسان النعمانى القائم بأعمال عميد كلية الطب، الدكتور حمدى سعد مدير عام المستشفى، الدكتور أحمد جابر مدير الإستقبال

هذه الآليات جاءت بهدف تقديم خدمة افضل للمرضى، من خلال رفع كفائتها، ومواجهة اى قصور قد يؤثر على سير العمل بها وذلك نظرا لأن المستشفى تخدم قطاع عريض، حيث يتردد عليها مواطنى محافظة سوهاج، والمحافظات المجاورة .

اليوم السابع يقدم للقراء أهم الأليات العشرة الجديدة التى أعتمدها رئيس الجامعة للنهوض بالخدمات التى تقدمها المستشفى الجامعى تعرف عليها: -

1 - عدم السماح لغير المرافقين بالبقاء داخل المستسفى بعد الساعة السابعة مساء، مع التنبيه على أفراد الأمن لتنظيم دخول المرافقين مع المرضى .

2 - تكليف7نواب إداريين بصلاحيات كاملة، للإشراف على العمل بقسم الإستقبال على مدى أيام الأسبوع .

3 - التواجد الدائم وعلى مدار اليوم للمدرسين المساعدين بالإستقبال، وذلك لأقسام الحراجة والعظام والمخ والأعصاب والقلب والصدر والباطنة .

4 - توفير المستلزمات الطبية والأدوات الجراحية لمرضى العظام والتجميل والمخ والأعصاب، من خلال "شركة الجمهورية" لمنع الإستغلال من الشركات والمكاتب الأخرى، على أن يتم تغطية تكلفتها من خلال العلاج على نفقه الدولة والتأمين الصحى والتعاقدات

5- توفير جميع الإحتياجات من الأثاث المكتبى والآسرة وكراسى نقل المرضى لأقسام المستشفي، لراحة الأطباء والتمريض والمرضي، مع تشكيل لجنه لفرز وبيع الكهنة والمخلفات وفقا للقانون .

6- البدء الفورى فى التعاقد لشراء و تركيب الأسانسيرات لقسم النساء والتوليد .

7- توفير مبلغ 25 مليون جنيه من موازنة العام المالى الجديد لشراء أجهزة ومعدات لأقسام الطوارئ، والحالات الحرجة والعنايات المركزة، مع إستكمال أجهزة التخدير وأقسام الجراحات .

8- إستكمال توزيع عمال النظافة من خلال الشركة المتعاقد معها، على يتم الدفع بعدد 90 عامل لمبنى الحراحات و120 عاملا للمبنى المجانى إعتبارا من أول يوليو القادم، وذلك لإستكمال أعمال النظافه بالمستشفى .

9- منع النقل أو الإنتداب للهيئة التمريضية لحين توافر الأعداد المناسبة .

10- مخاطبة وزارة الصحة لزيادة اعداد المكلفين من خريجى كلية التمريض للعمل بالمستشفى .