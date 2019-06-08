وكيل أوقاف الأقصر: تجهيز 18 منفذ لبيع صكوك الأضاحي بالمدن المختلفة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تجهيز منافذ لبيع صكوك الأضحى بمديرية أوقاف الأقصر بلغ عددها 18 منفذ لبيع هذه الصكوك موزعة على مختلف أرجاء المحافظة، وذلك طبقاً لشروط وتعليمات الوزارة.

وأوضح وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتي إطار تعليمات وزارة الأوقاف بشأن بدأ العمل والإعلان عن مشروع صكوك الأضاحى، والذى يعد لبنة من لبنات العمل الاجتماعى والذى هو يعد مفرده من مفردات الدور الوطنى الذى تقوم به الوزاره هذه الأيام.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه تم التنبيه علي الدعاة بالإعلان عن هذا الموضوع بمختلف مساجدهم، وذلك حتى تكون هناك فرصه للمواطنين الراغبين فى شراء الصكوك بمعرفة أماكن بيعها على مستوى المحافظة، وكذلك التأكيد على مديرى الإدارات التى يقع فى نطاقها هذه المنافذ المتابعه أولاً بأول.