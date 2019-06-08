وفاة شقيقة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

توفيت كاميليا جبر شقيقة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وتم دفنها بمقابر الأسرة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.
ويتقدم "اليوم السابع" بخالص التعازى للكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى وفاة شقيقته.
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توفيت كاميليا جبر شقيقة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وتم دفنها بمقابر الأسرة بمركز القوصية بمحافظة أسيوط.
ويتقدم "اليوم السابع" بخالص التعازى للكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة فى وفاة شقيقته.
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