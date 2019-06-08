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وزير الخارجية الألمانى يصل إلى العراق فى إطار جولة شرق أوسطية

السبت، 08 يونيو 2019 11:07 ص
وزير الخارجية الألمانى يصل إلى العراق فى إطار جولة شرق أوسطية وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس
أ ش أ

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وصل وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، فى زيارة رسمية، فى إطار جولة بعدد من دول الشرق الأوسط.

وقال مصدر عراقى مسئول، فى تصريح لقناة السومرية نيوز، إن "ماس" سيلتقى بالرئيس العراقى برهم صالح ورئيس وزرائه عادل عبد المهدى، لبحث العلاقات الثنائية والتوترات فى المنطقة.

وكان وزير الخارجية الألمانى، قد بدأ جولة فى منطقة الشرق الأوسط تستمر أربعة أيام، حيث وصل أمس الجمعة إلى الأردن وتفقد قوات بلاده فى قاعدة الأزرق الجوية، وسيجرى ماس خلال جولته محادثات أيضا مع المسؤولين فى الإمارات العربية المتحدة، قبل أن يتوجه إلى إيران.

 

 

 


وزير الخارجية الالمانى

الرئيس العراقى

رئيس الوزراء العراقى

العلاقات الالمانية العراقية

الخارجية العراقية

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